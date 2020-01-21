Названы покинувшие правительство России чиновники

Правительство России покинут 14 чиновников, входивших в предыдущий состав кабмина. На это обратило внимание принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В правительство не вошли пятеро прежних вице-премьеров — Максим Акимов, Алексей Гордеев, Виталий Мутко, Дмитрий Козак и Ольга Голодец. Также кабмин покинут исполняющие обязанности министров Максим Орешкин, Александр Коновалов, Вероника Скворцова, Константин Носков, Ольга Васильева, Владимир Мединский, Максим Топилин и Павел Колобков, а также Сергей Чеботарев, возглавлявший Минкавказа, которое отныне упразднено.

Бывший первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов сложил полномочия зампредседателя правительства, но остался во главе Минфина, а вице-премьер — руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко возглавил Минюст вместо Коновалова.

Новыми членами правительства станут 14 человек. Среди них — бывший помощник президента Андрей Белоусов, ставший первым вице-премьером, двое заместителей руководителя ФНС Дмитрий Григоренко и Алексей Оверчук, глава Росреестра Виктория Абрамченко, заммэра Москвы Марат Хуснуллин, глава «Газпром-медиа холдинга» Дмитрий Чернышенко. Они займут должности вице-премьеров. Министерские посты получат восемь новичков, в числе которых двое выпускников «Школы губернаторов» Максим Решетников и Валерий Фальков, а также двое слушателей школы — Антон Котяков и Михаил Мурашко.

Формирование нового состава правительства России, сменившего кабмин Дмитрия Медведева, который был отправлен в отставку 15 января, завершено. По словам президента Владимира Путина, кабинет Михаила Мишустина должен в первую очередь заняться повышением благосостояния граждан.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!