Исполняющему обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталию Мутко нашли новую работу — он возглавит инвестиционную госкомпанию «Дом.рф». Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Предыдущий пост Мутко займет Марат Хуснуллин. До назначения он занимал должность заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

Госкорпорация «Дом.рф» занимается развитием в стране рынка ипотеки и жилищного строительства, а также управлением и продажей федерального имущества. В конце 2018-го полномочия компании существенно расширили. «Дом.рф» контролирует достройку проблемных объектов и работу застройщиков.

В правительстве Медведева Виталий Мутко занимал пост вице-премьера по инфраструктуре с мая 2018 года. За время им была проведена реформа долевого строительства, изменившая правила ипотечного кредитования для застройщиков. До назначения на этот пост Мутко возглавлял Российский футбольный союз, а также работал вице-премьером по вопросам спорта, молодежи и туризма.

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