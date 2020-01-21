Исполняющему обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталию Мутко нашли новую работу — он возглавит инвестиционную госкомпанию «Дом.рф». Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Предыдущий пост Мутко займет Марат Хуснуллин. До назначения он занимал должность заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.
Госкорпорация «Дом.рф» занимается развитием в стране рынка ипотеки и жилищного строительства, а также управлением и продажей федерального имущества. В конце 2018-го полномочия компании существенно расширили. «Дом.рф» контролирует достройку проблемных объектов и работу застройщиков.
В правительстве Медведева Виталий Мутко занимал пост вице-премьера по инфраструктуре с мая 2018 года. За время им была проведена реформа долевого строительства, изменившая правила ипотечного кредитования для застройщиков. До назначения на этот пост Мутко возглавлял Российский футбольный союз, а также работал вице-премьером по вопросам спорта, молодежи и туризма.