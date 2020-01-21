Путин подписал указ о правительстве

Президент России Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти», формирующий новое правительство, сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно указу, в новом составе кабмина будет девять заместителей председателя правительства, в том числе один первый. В правительстве Дмитрия Медведева было десять вице-премьеров, включая одного первого.

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Первым вице-премьером в кабмине Михаила Мишустина будет бывший помощник президента Андрей Белоусов. Кроме него заместителями председателя правительства стали двое замруководителя ФНС Дмитрий Григоренко и Алексей Оверчук, глава Росреестра Виктория Абрамченко, гендиректор «Газпром-медиа холдинг» Дмитрий Чернышенко и заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. Свои посты сохранили вице-премьеры Татьяна Голикова, Юрий Борисов и Юрий Трутнев.

Правительство во главе с Медведевым было отправлено в отставку 15 января, ушедший премьер перешел на работу в Совет безопасности России и сохранил полномочия лидера партии «Единая Россия». Михаил Мишустин, бывший руководитель Федеральной налоговой службы, официально возглавил кабмин 16 января.

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