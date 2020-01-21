Куратор цен на бензин при Медведеве покинет правительство

Исполняющий обязанности вице-премьера Дмитрий Козак покинет правительство. В кабинете Дмитрия Медведева он отвечал за промышленность, топливно-энергетический комплекс и розничную торговлю, в том числе был куратором цен на бензин, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Источники издания в правительстве не уточнили, кто займет должность Козака, но один из них ожидает расширения полномочий министра энергетики Александра Новака.

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Бывший федеральный чиновник и источник в правительстве предполагают, что Козаку предложат перейти в администрацию президента, как и ряду других нынешних министров, которые утратят свои посты. Среди них — исполняющий обязанности министра экономического развития Максим Орешкин, который должен стать помощником президента.

Также ряд источников сообщают, что первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в новом правительстве может лишиться поста первого заместителя председателя правительства, но останется главой министерства финансов. На должность первого вице-премьера прочат нынешнего помощника президента Андрея Белоусова.

Состав нового правительства назовут в ближайшее время. Предыдущий кабинет министров ушел 15 января вскоре после того, как президент Владимир Путин озвучил послание Федеральному собранию. До назначения новых министров нынешние работают в статусе исполняющих обязанности.

Козак был назначен на свой пост в мае 2018 года, и почти сразу в стране начался бензиновый кризис. Под руководством вице-премьера были снижены акцизы на топливо, заморожены розничные цены и введены штрафы для нефтяников. В конце прошлого года Козак утверждал, что механизм регулировки стоимости бензина способен не допустить влияния мировой конъюнктуры на внутренний российский рынок.

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