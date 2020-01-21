Появились новые подробности назначений в правительство России

Появились подробности еще об одном назначении в правительство Михаила Мишустина — исполняющий обязанности министра экономического развития Максим Орешкин не войдет в новый кабинет министров. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источник.

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На место Орешкина могут назначить Максима Решетникова, с 2017 года являющегося губернатором Пермского края, сообщили собеседники издания. Bloomberg ранее сообщал, что Орешкин пойдет на повышение и перейдет в администрацию президента на должность помощника Владимира Путина по экономическим вопросам.

По информации другого собеседника издания, исполняющий обязанности вице-премьера Алексей Гордеев также не сохранит свой пост. При Дмитрии Медведеве он курировал сельское хозяйство, рыболовство, экологию, природопользование и охрану окружающей среды, а также разработку национального проекта «Экология». О его дальнейшем назначении не сообщается.

Ранее сообщалось, что первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в новом правительстве может лишиться поста первого заместителя председателя правительства, но остаться главой Минфина. Позднее стало известно, что вице-премьер Максим Акимов, курировавший транспорт и исполнение нацпроекта «Цифровая экономика», вероятно, не войдет в новый кабинет министров. По неофициальным данным, Акимову предложено стать губернатором Калужской области.

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