Вице-премьеру из правительства Медведева укажут на выход

В новый состав правительства России не войдет вице-премьер Максим Акимов, который курировал нацпрограмму «Цифровая экономика» при Дмитрии Медведеве. О том, что ему укажут на выход, рассказали два федеральных чиновника, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Акимову предложили стать губернатором Калужской области, добавил источник, близкий к региональным властям. Нынешний глава региона Анатолий Артамонов может уйти в Совет Федерации и возглавить там комитет по бюджету.

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Эту информацию косвенно подтверждает отставка сенатора от Калужской области Юрия Волкова. Он подал заявление о сложении полномочий и досрочно покинул свой пост. Причиной такого решения он назвал переход на другую работу.

Новый премьер-министр Михаил Мишустин ранее называл цифровизацию реального сектора одним из приоритетов и сам занимался этим вопросом в Федеральной налоговой службе (ФНС). Акимов работал вице-премьером полтора года. Эксперты утверждают, что за это время он не сумел наладить должный контакт с бизнесом.

Ранее стало известно, что первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов может сохранить за собой второй пост, но лишиться первого. На должность первого вице-премьера прочат нынешнего помощника президента Андрея Белоусова.

Состав нового правительства должны назвать в ближайшее время. Предыдущий кабинет министров ушел 15 января через несколько часов после того, как президент Владимир Путин озвучил послание Федеральному собранию. До назначения новых министров нынешние работают в статусе исполняющих обязанности.

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