Мишустин произвел первое назначение на посту премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниила Егорова на пост руководителя этого ведомства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение председателя правительства.

Это первое произведенное Мишустиным назначение на посту премьера. Пост главы ФНС стал вакантным после его перехода в кабмин.

Егоров, юрист по образованию, работает в налоговых органах с 2001 года. До этого работал в коммерческих структурах, предоставляя юридические услуги. На посту замруководителя ФНС отвечал за деятельность контрольного управления, а также управлений трансфертного ценообразования, камерального и оперативного контроля.

Назначений непосредственно в правительство Мишустин пока не производил. По его словам, это будет сделано после консультаций, которые состоятся в ближайшие дни. По неофициальной информации, остаться в кабмине может и.о. вице-премьера Татьяна Голикова, курирующая социальную политику, а ее коллеги Ольга Голодец и Константин Чуйченко, напротив, покинут свои посты. Также сообщалось, что первым вице-премьером вместо Антона Силуанова может стать помощник президента Андрей Белоусов.

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