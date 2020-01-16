Назван первый кандидат на пост в правительстве Мишустина

Помощник президента России по вопросам экономики Андрей Белоусов может стать первым вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина. Кандидатом на этот пост его назвали три федеральных чиновника, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Сейчас исполняющим обязанности первого вице-премьера является Антон Силуанов, совмещающий эту должность с постом и.о. главы Минфина.

Белоусов уже работал в кабмине: с мая 2012 по июнь 2013 года, когда председателем правительства был Дмитрий Медведев, он возглавлял Министерство экономического развития. После он перешел в Кремль на должность помощника президента, а его преемником на посту главы Минэка стал Алексей Улюкаев — единственный в истории современной России человек, который был арестован, будучи федеральным министром.

В первом правительстве Медведева, как и во втором, была одна должность первого вице-премьера. В первом кабинете, который действовал с мая 2012 по май 2018 года, этот пост занимал Игорь Шувалов, ныне председатель госкорпорации ВЭБ.РФ. В правительстве Владимира Путина, которое работало с мая 2008 по май 2012-го, было два первых заместителя — эти должности занимали Шувалов и Виктор Зубков.

Правительство во главе с Дмитрием Медведевым было отправлено в отставку 15 января, ушедший премьер перешел на работу в Совет безопасности России и сохранил полномочия лидера партии «Единая Россия». Михаил Мишустин официально возглавил кабмин 16 января, сообщив, что определится с назначениями после консультаций, которые должны состояться в ближайшие дни.

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