В Госдуме назвали хорошо работавших министров правительства Медведева

Фракция «Единой России» в Госдуме обратилась к кандидату на пост премьер-министра Михаилу Мишустину с просьбой учесть хорошую работу ряда членов правительства Дмитрия Медведева. Об этом сообщает «Интерфакс» в четверг, 16 января.

В ходе заседания парламента с участием Мишустина вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил, что фракция довольна работой заместителей председателя правительства Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака, Алексея Гордеева и Дмитрия Патрушева.

Материалы по теме Госдума одобрила кандидатуру Мишустина Чем новый премьер-министр займется на своем посту

В правительстве Медведева Татьяна Голикова курировала социальный блок, Алексей Гордеев отвечал за агропромышленный комплекс, природные ресурсы и экологию, Дмитрий Патрушев в должности министра занимался вопросами сельского хозяйства, Дмитрий Козак курировал вопросы ТЭК, промышленности, а также Крыма и Севастополя.

Ранее в четверг нижняя палата парламента поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. «За» проголосовали 383 депутата, против не высказался никто, воздержался 41 парламентарий.

15 января президент России Владимир Путин принял отставку правительства. Медведев объяснил, что это решение связано с посланием президента Федеральному собранию, в ходе которого он анонсировал поправки в Конституцию, которые, в частности, затрагивают порядок формирования кабмина.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!