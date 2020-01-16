Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра

Госдума одобрила кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра России после отставки правительства Дмитрия Медведева. Трансляция заседания нижней палаты парламента с участием Мишустина ведется на странице Думы во «ВКонтакте».
«За» проголосовали 383 депутата, против не высказался никто, воздержался 41 депутат.
Кандидат на пост премьера, выступая перед депутатами, поблагодарил президента Владимира Путина за доверие и коротко представил видение своей будущей работы во главе кабмина. «Правительству предстоит провести огромную работу, и для этого у нас есть все — планы, ресурсы. Люди должны почувствовать реальное улучшение жизни. Пока этого не происходит», — сказал он.
Мишустин подчеркнул, что намерен форсировать работу по реализации национальных проектов, продолжить развитие оборонно-промышленного комплекса, стимулировать технологическое развитие экономики, нарастить экспорт сельскохозяйственной продукции, а также пообещал депутатам вести с парламентом тесную законотворческую работу. О возможных назначениях в свое правительство он не сообщил.
О поддержке кандидатуры Мишустина перед заседанием заявили фракции «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России». КПРФ отказалась поддержать его.
Правительство во главе с Дмитрием Медведевым было отправлено в отставку 15 января. Уходящему премьеру было предложено перейти на работу в Совет безопасности России. О судьбе других членов его кабинета пока не сообщалось.
Говоря о причинах отставки, Медведев заявил, что решение мотивировано анонсированными президентом Путиным изменениями Конституции, которые, в частности, затрагивают порядок формирования кабмина. По информации источников Forbes, близких к кабмину, глава государства был недоволен работой правительства из-за хода реализации национальных проектов.