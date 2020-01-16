Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра

Госдума одобрила кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра России после отставки правительства Дмитрия Медведева. Трансляция заседания нижней палаты парламента с участием Мишустина ведется на странице Думы во «ВКонтакте».

«За» проголосовали 383 депутата, против не высказался никто, воздержался 41 депутат.

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Кандидат на пост премьера, выступая перед депутатами, поблагодарил президента Владимира Путина за доверие и коротко представил видение своей будущей работы во главе кабмина. «Правительству предстоит провести огромную работу, и для этого у нас есть все — планы, ресурсы. Люди должны почувствовать реальное улучшение жизни. Пока этого не происходит», — сказал он.

Мишустин подчеркнул, что намерен форсировать работу по реализации национальных проектов, продолжить развитие оборонно-промышленного комплекса, стимулировать технологическое развитие экономики, нарастить экспорт сельскохозяйственной продукции, а также пообещал депутатам вести с парламентом тесную законотворческую работу. О возможных назначениях в свое правительство он не сообщил.

О поддержке кандидатуры Мишустина перед заседанием заявили фракции «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России». КПРФ отказалась поддержать его.

Правительство во главе с Дмитрием Медведевым было отправлено в отставку 15 января. Уходящему премьеру было предложено перейти на работу в Совет безопасности России. О судьбе других членов его кабинета пока не сообщалось.

Говоря о причинах отставки, Медведев заявил, что решение мотивировано анонсированными президентом Путиным изменениями Конституции, которые, в частности, затрагивают порядок формирования кабмина. По информации источников Forbes, близких к кабмину, глава государства был недоволен работой правительства из-за хода реализации национальных проектов.

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