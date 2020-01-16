Мишустин оценил затраты на план Путина

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин оценил затраты, которые понадобятся на реализацию плана по поддержке населения, предложенного президентом Владимиром Путиным. Его слова приводит Telegram-канал «360».

«На реализацию послания президента в 2020 году потребуется около 450 миллиардов рублей», — констатировал он.

Во время послания Федеральному собранию, которое было оглашено 15 января, Путин анонсировал, в частности, увеличение материнского капитала, распространение его на семьи с первенцем, обеспечение учащихся младших классов бесплатным горячим питанием, а также расширение поддержки семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

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Министр финансов Антон Силуанов оценил расходы на план по поддержке демографии в 450 миллиардов рублей. Он заверил, что финансирование будет обеспечено в полном объеме. По оценке главы Счетной палаты Алексея Кудрина, ежегодно на реализацию данных мер соцподдержки потребуется от 400 миллиардов до 500 миллиардов рублей.

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