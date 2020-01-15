План Путина по демографии оценили в 450 миллиардов рублей

Меры в рамках плана по поддержке демографии, о которых президент России Владимир Путин рассказал в послании Федеральному собранию, в 2020 потребуют 400-450 миллиардов рублей дополнительных расходов бюджета. Об этом заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, передает РИА Новости.

«В следующем году — гораздо выше», — добавил чиновник.

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Силуанов заверил, что все объявленные главой государства решения будут обеспечены финансированием в полном объеме.

По оценке главы Счетной палаты Алексея Кудрина, ежегодно на реализацию данных мер соцподдержки потребуется от 400 миллиардов до 500 миллиардов рублей; для этого необходимо изыскать около 0,5 процента ВВП.

В ходе послания Федеральному собранию Путин анонсировал, в частности, увеличение материнского капитала, распространение его на семьи с первенцем, обеспечение учащихся младших классов бесплатным горячим питанием, а также расширение поддержки семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

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