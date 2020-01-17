Министру из правительства Медведева нашли новую работу

Максим Орешкин, который занимал пост главы Минэкономразвития при премьер-министре Дмитрии Медведеве, станет помощником президента Владимира Путина по экономическим вопросам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

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Новую работу также получит нынешний помощник президента Андрей Белоусов. По информации источников агентства, он займет пост первого вице-премьера. В настоящее время это место занимает министр финансов Антон Силуанов, однако о том, получит ли он новое назначение, не сообщается. Также неизвестно, кто возглавит Минэкономразвития.

Переход главы Минэкономразвития на место в Кремль является стандартным кадровым ходом, пишет агентство. В 2012 году на тот момент глава ведомства Эльвира Набиуллина стала помощником президента. Затем она была назначена главой Центробанка России. В Минэкономразвития Набиуллину сменил Белоусов. С ее уходом в регулятор он также стал советником Владимира Путина по экономическим вопросам.

Правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку 15 января 2020 года. По некоторым данным, причиной стало недовольство Путина ходом реализации нацпроектов. Новым премьер-министром России назначен бывший глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин

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