Появились подробности формирования правительства Мишустина

Исполняющие обязанности вице-премьеров Ольга Голодец и Константин Чуйченко не войдут в правительство Михаила Мишустина. О подробностях формирования его кабинета сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.

Еще одна и.о. вице-премьера Татьяна Голикова, по информации издания, останется в правительстве и продолжит курировать социальную политику.

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По данным принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газеты «Ведомости», пост первого вице-премьера может занять помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов. Эти сведения подтверждают и собеседники РБК. И.о. министра экономического развития Максим Орешкин, в свою очередь, может сменить Белоусова на его должности в Кремле, сообщало агентство Bloomberg.

В составе второго правительства Дмитрия Медведева Голодец курировала вопросы культуры и спорта. Чуйченко был руководителем аппарата кабмина.

Правительство во главе с Медведевым было отправлено в отставку 15 января, ушедший премьер перешел на работу в Совет безопасности России и сохранил полномочия лидера партии «Единая Россия». Михаил Мишустин, бывший руководитель Федеральной налоговой службы, официально возглавил кабмин 16 января, сообщив, что определится с назначениями после консультаций, которые должны состояться в ближайшие дни.

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