Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев не видит в отставке правительства ничего особенного. По его словам, такие перемены естественны для любой страны, сообщает «Интерфакс».

Кроме того, он отметил, что смена правительства знаменует изменения в стране — «конституционные или какие-то иные».

Таким образом Медведев прокомментировал свою отставку. Бывший премьер выразил надежду на то, что после формирования нового правительства все будет происходить «надлежащим образом».

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Медведев и новый премьер-министр России Михаил Мишустин ранее 17 января более часа общались один на один, после чего встретились с членами правительства. На эту встречу были приглашены все министры. Медведев пожелал новому премьеру и правительству успехов.

15 января президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство во главе с Дмитрием Медведевым. На пост премьера глава государства выбрал руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина. До формирования нового кабинета министров члены ушедшего в отставку правительства продолжат исполнять свои обязанности.

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