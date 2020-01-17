В «Единой России» раскрыли претензии к работе четырех министерств

У партии «Единая Россия» имеются вопросы к работе Минздрава, Минкульта, Минтруда, а также Министерства просвещения. Претензии к четырем ведомства раскрыл вице-спикер Госдумы и руководитель фракции единороссов Сергей Неверов, передает РИА Новости в пятницу, 17 января.

По словам Неверова, в медицинских учреждениях наблюдается нехватка узких специалистов, есть проблемы в области лекарственного обеспечения и развитии фармацевтического рынка. В результате «так называемой оптимизации здравоохранения» медицинская помощь стала менее доступной, подчеркнул он.

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Министерство культуры прилагает недостаточно усилий для развития домов культуры в малых городах и сельской местности, продолжил Неверов. Среди других вопросов — эффективность финансирования кинематографа.

Министерство труда и социальной защиты имеет пробелы в работе по реализации президентских указов, в частности, реальные доходы россиян должны быть выше, отметил вице-спикер Госдумы.

Недостаточен также уровень зарплаты учителей в стране, сказал Неверов, комментируя деятельность министерства просвещения. Существуют также вопросы к программам обучения, к учебникам и к принципам организации систем дошкольного и школьного образования, заключил он.

Накануне в «Единой России» указали на хорошую работу заместителей председателя правительства Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака, Алексея Гордеева и Дмитрия Патрушева. Во фракции попросили премьер-министра Михаила Мишустина обратить внимание на это при формировании нового состава кабинета министров. Бывший руководитель ФНС стал премьером 16 января. Никто из депутатов Госдумы во время утверждения его кандидатуры не проголосовал против.

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