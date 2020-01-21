Стало известно будущее министра из правительства Медведева

Стало известно будущее министра финансов в правительстве бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева Антона Силуанова, пишет Bloomberg. Он может лишиться должности первого вице-премьера.

При этом Силуанов останется министром финансов. Этот пост он занимает с 2011 года — после отставки нынешнего главы Счетной палаты Алексея Кудрина, заместителем которого до этого являлся.

Отмечается, что окончательное решение еще не принято. Должность первого вице-премьера, как ожидается, будет передана помощнику президента Андрею Белоусову, который в 2018 году выступил с инициативой введения налога на сверхдоходы химических и нефтехимических компаний.

Опрошенные изданием эксперты указывают на сложившуюся репутацию Силуанова как сторонника жесткой бюджетной дисциплины. Его снятие с должности первого вице-премьера может свидетельствовать о будущем увеличении государственных расходов, отмечают они.

Состав нового правительства пока еще не озвучен. Предыдущий состав кабинета министров подал в отставку 15 января после того, как президент Владимир Путин озвучил послание Федеральному собранию. В нем он рассказал о планируемых изменениях в конституцию.

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