Министру труда и соцзащиты Топилину найдут замену

И.о. министра труда и соцзащиты Максим Топилин не войдет в новое правительство Михаила Мишустина, ему найдут замену. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на два источника, близких к кабинету министров.

По словам собеседника издания, на пост главы Минтруда рассматривают кандидатуру заместителя министра финансов Антона Котякова.

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По данным РБК, из правительства также уйдут и.о. министра здравоохранения Вероника Скворцова, и.о. министра экономического развития Максим Орешкин и и.о. вице-премьера Алексей Гордеев.

Ранее во вторник сообщалось, что в состав нового правительства не войдут исполняющий обязанности вице-премьера Виталий Мутко и и.о. министра просвещения останется Ольга Васильева.

Максим Топилин возглавляет министерство с 2012 года, до этого он занимал пост замминистра здравоохранения и соцразвития.

15 января Путин принял отставку правительства во главе с Дмитрием Медведевым. Занявший пост премьер-министра Михаил Мишустин заявил, что в первую очередь сосредоточится на исполнении положений послания президента Федеральному собранию.

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