Министру труда и соцзащиты Топилину найдут замену

И.о. министра труда и соцзащиты Максим Топилин не войдет в новое правительство Михаила Мишустина, ему найдут замену. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на два источника, близких к кабинету министров.
По словам собеседника издания, на пост главы Минтруда рассматривают кандидатуру заместителя министра финансов Антона Котякова.
По данным РБК, из правительства также уйдут и.о. министра здравоохранения Вероника Скворцова, и.о. министра экономического развития Максим Орешкин и и.о. вице-премьера Алексей Гордеев.
Ранее во вторник сообщалось, что в состав нового правительства не войдут исполняющий обязанности вице-премьера Виталий Мутко и и.о. министра просвещения останется Ольга Васильева.
Максим Топилин возглавляет министерство с 2012 года, до этого он занимал пост замминистра здравоохранения и соцразвития.
15 января Путин принял отставку правительства во главе с Дмитрием Медведевым. Занявший пост премьер-министра Михаил Мишустин заявил, что в первую очередь сосредоточится на исполнении положений послания президента Федеральному собранию.