Стало известно будущее главы Минздрава Скворцовой

И.о. министра здравоохранения Вероника Скворцова уйдет из правительства. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК во вторник, 21 января.

По словам собеседников издания, близких к правительству и Минздраву, главой Минздрава может стать руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко или глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба.

Источники газеты «Коммерсантъ» на вопрос о потенциальном министре здравоохранения называют депутата Дмитрия Морозова, вице-мэра Москвы по социальным вопросам Анастасию Ракову и ректора Санкт-Петербургского государственного медуниверситета имени Павлова Сергея Багненко.

В конце декабря Вероника Скворцова не согласилась с критикой программы оптимизации здравоохранения, прозвучавшей из уст и.о. вице-премьера Татьяны Голиковой. По мнению последней, в результате «ужасной оптимизации» доступность и качество медицинских услуг только стали хуже. Глава Минздрава, в свою очередь, указала на повышение продолжительности жизни в стране.

Скворцова возглавила министерство в 2012 году, до этого с 2008 года она занимала должность замминистра здравоохранения и соцразвития.

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