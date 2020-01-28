Назван куратор Крыма в новом правительстве России

Новым куратором федеральных проектов в Крыму стал вице-премьер Марат Хуснуллин. Его имя назвал глава республики Сергей Аксенов, сообщает «Интерфакс» во вторник, 28 января.

«Я говорил с премьер-министром Михаилом Владимировичем Мишустиным на прошлой неделе, и мы договорились, что куратором Республики Крым будет Хуснуллин Марат Шакирзянович. Решение принято», — сказал Аксенов.

По словам главы региона, он уже общался с Хуснуллиным. На этой неделе у них запланирована рабочая встреча.

В предыдущем кабинете министров развитие региона курировал вице-премьер Дмитрий Козак. Аксенов подчеркнул, что все заявленные ранее программы будут реализованы.

Ранее Хуснуллин заявил, что программу реновации стоит развивать на территории всей России. По словам замглавы правительства, ранее курировавшего реновацию в мэрии Москвы, начать распространение программы стоит с крупных российских городов.

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