В Крыму планируют построить аналог римского Колизея и Парк чудес, где будут собраны лучшие аттракционы мира. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора парка львов «Тайган» и частного зоопарка «Сказка» Олега Зубкова.

Крымский Колизей будет рассчитан на проведение эстрадно-концертных программ. Вместе с Парком легенд он появится в Белогорском районе полуострова. Также Зубков рассказал, что собирается построить под Евпаторией зоопарк «Солнышко».

По словам директора парка, проекты направят на рассмотрение в Минэкономразвития России.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Рефат Чубаров анонсировал дату вторжения в Крым. По его мнению, Россия выжимает крымских татар с полуострова и угрожает их существованию.

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