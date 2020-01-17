Американская компания Tesla построит завод рядом с немецким заповедником. Производитель электромобилей планирует построить предприятие в коммуне Грюнхайде в Германии. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на главу коммуны Арне Христиани.

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На данном этапе рабочие с металлоискателями прочесывают леса на территории будущего предприятия в поисках боеприпасов, которые могли остаться там со времен Второй мировой войны. После завершения их работы в дело вступит тяжелая техника, которая расчистит от деревьев место для завода. Автопроизводитель обязался высадить новые деревья взамен срубленных и защищать дикую природу — отпугивать от стройки волков, перемещать в другие места летучих мышей, ящериц и змей.

Новый завод станет первым предприятием Tesla в Европе. На данный момент компания имеет производство в США и открытый в январе завод в Китае. Европейское предприятие обеспечит 12 тысяч рабочих мест и сможет выпускать до полумиллиона автомобилей в год, его площадь сравнима с площадью 200 футбольных полей. Оно будет запущено в июле 2021 года. Это создаст дополнительную угрозу крупным немецким производителям автомобилей Volkswagen, BMW и Daimler (бренд Mercedes), выпуск которых по итогам 2019 года упал до минимума за 25 лет.

20 лет назад в Грюнхайде хотела построить завод BMW, но в итоге предпочла Лейпциг. Когда на администрацию коммуны вышла компания Маска с предложением о строительстве, они быстро приняли его, помня об упущенной выгоде.

Акции Tesla растут на протяжении последних месяцев. На их рост повлияла хорошая квартальная отчетность, открытие завода в Китае, презентация новых моделей. Если 23 октября 2019-го до публикации отчета акции стоили 254,5 доллара за штуку, то на открытии торгов 24 октября их стоимость составляла 298,4 доллара. 17 января 2020 года акции торгуются в районе 513 долларов.

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