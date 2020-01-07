Будущее главной экономики Европы оказалось под угрозой — производство автомобилей в Германии по итогам 2019 года опустилось до самых низких значений за последние 25 лет, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Немецкой ассоциации автомобильной промышленности.

По ее информации, германские автомобильные гиганты Volkswagen, BMW и Daimler в 2019 году произвели 4,66 миллиона новых автомобилей — показатель оказался самым низким с 1996 года. По мнению ассоциации, причиной падения производства стал слабый спрос на автомобили на иностранных рынках.

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«В то же время немецкий автопром должен тратить миллиарды евро на разработку экологичного транспорта и борьбу с такими автомобильными сервисами, как Uber, которые позволяют клиентам совершать совместные поездки», — пишет агентство. Для того, чтобы сократить собственные расходы, концерны Daimler и Volkswagen, а также немецкий производитель шин и автокомпонентов Continental вынуждены сокращать сотрудников.

Германия приобрела статус мировой промышленной державы и главной экономики Европы благодаря своему автопрому, пишет агентство. Однако позиции германской промышленности оказались подорваны на фоне разгоревшегося в 2015 году дизельгейта. Тогда выяснилось, что концерн Volkswagen устанавливал на свои дизельные автомобили программное обеспечение, которое во время тестов занижало количество вредных выбросов в атмосферу.

Вслед за дизельгейтом негативно на немецком автопроме сказалось замедление экономики Германии и мировой экономики в целом, а также затянувшееся торговое противостояние США и Китая. Последнее обстоятельство нанесло чувствительный удар по Германии из-за падения спроса на автомобили со стороны КНР — одного из главных рынков сбыта для немецких автомобильных компаний.

Ранее эксперты поясняли, что, хотя торговля с Китаем не является основой немецкой экономики, на протяжении многих лет она была одним из немногих компонентов германского ВВП, на чей рост Берлин всегда мог рассчитывать.

В декабре 2019 года Всемирный банк утверждал, что Германия стала эпицентром рецессии в Европе в обрабатывающих отраслях на фоне снижения темпов промышленного производства и ухудшения экономических настроений. В Credit Suisse заявили, что Германию ожидает статус «мирового Детройта» и за золотым веком немецкого автопрома последует упадок.

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