Экономике Германии предсказали упадок

Германская экономика становится «мировым Детройтом», и за золотым веком немецкого автопрома последует упадок, предсказал заместитель председателя глобального инвестиционного комитета Credit Suisse Буркхард Варнхольт, пишет РИА Новости.

Он указал на то, что автомобильная промышленность Германии в последние пять лет переживала золотой век на фоне роста экспорта немецких автомобилей в Китай. Однако «однажды утром они проснулись и поняли, что китайский рынок автопрома уже насыщен», сказал Варнхольт.

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Банкир добавил, что по репутации немецкого автопрома также ударил «Дизельгейт», начавшийся в 2015 году. Тогда стало известно, что автомобили марки Volkswagen с дизельными двигателями имеют программное обеспечение, которое занижает показатели выброса вредных веществ.

В декабре Всемирный банк заявил, что Германия стала эпицентром рецессии в Европе в обрабатывающих отраслях на фоне снижения темпов промпроизводства и ухудшения экономических настроений. Как уточнили в Credit Suisse, уровень промпроизводства в мире не превышает 20 процентов ВВП индустриальных экономик.

Детройт в XX веке являлся центром американского автопрома и одним из богатейших городов страны. В нем расположились автомобильные заводы Ford, General Motors и Chrysler. Однако с 1950-х годов на фоне массовой автомобилизации население начало переселяться в пригород, что привело к падению цен на недвижимость в городе и спровоцировало финансовые проблемы.

Ударом по американским автопроизводителям стал нефтяной кризис 1973 года, конкуренция со стороны других мировых производителей автомобилей, а также перенос производств в другие регионы и за пределы Соединенных Штатов. Это привело к еще большему оттоку населения, снижению уровня доходов и росту преступности. В 2013 году город объявил себя банкротом.

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