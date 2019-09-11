Volkswagen рассказал о страхе из-за конфликта США и Китая

Немецкий концерн Volkswagen и другие автопроизводители заявили, что мировая экономика находится по угрозой рецессии из-за торговой войны США и Китая. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявления представителей компаний на Франкфурском автосалоне.

Компании утверждают, что геополитическая напряженность является еще одним дестабилизирующим фактором для рынка авто в эпоху «приближения конца эры двигателей внутреннего сгорания».

Материалы по теме Вверх дном Мировая экономика сходит с ума. Почему она больше не будет прежней?

«Сейчас мы оказались в ситуации, когда торговая война имеет совершенно реальное влияние на настроения покупателей и может пошатнуть мировую экономику», — сказал гендиректор Volkswagen Герберт Дисс. «В целом, Китай — это здоровый рынок. Но сейчас из-за торговой войны сегмент авто находится в рецессии, и это нас пугает», — добавил он.

На франкфуртском автосалоне в 2019 году компания представила серийную версию своего электрокара ID.3. Первую партию автомобилей выпустят в ноябре 2019 года тиражом в 30 тысяч экземпляров. Между тем ранее сообщалось, что летом 2019 года продажи электромобилей по всему миру снизились впервые в современной истории. Причиной называют проблемы в китайской экономике. Дело в том, что КНР является и крупнейшим производителем электромобилей, и крупнейшим рынком сбыта.

США и Китай ведут торговую войну уже более полутора лет. Весной 2019 года стороны были близки к заключению торгового соглашения, однако после этого последовало несколько периодов эскалации отношений, в результате которых Вашингтон и Пекин неоднократно повышали пошлины на взаимный импорт. Торговая война ударила не только по США и Китаю, но и нанесла урон другим странам. Так, экономика Германии в 2019 году переживает мощный спад вслед за снижением спроса в Китае, в первую очередь, на автомобильном рынке. По мнению аналитиков, в 2019 году полномасштабная торговая война между США и Китаем является одним из главных рисков для мировой экономики.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!