Китай и США подставили Германию

Немецкая промышленность пережила самое мощное падение за последние 10 лет. Объем производства по сравнению с прошлым годом сократился на 5,2 процента. Такого не было со времен мирового экономического кризиса 2008 года, пишет Bloomberg.

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Торговая война между США и Китаем сильно влияет на страны Еврозоны, в том числе и на Германию. Нестабильность в торговых отношениях и глобальное замедление роста коснулись даже немецких гигантов: автомобилестроительного концерна Daimler (бренд Mercedes) и мирового лидера по производству шин Continental AG. Они снизили свои ожидания относительно прибыли и начали сокращать рабочие места, что привело к росту безработицы.

Министерство экономики заявило, что неутешительные показатели во втором квартале в основном были вызваны слабостью металлургической отрасли и машиностроения. Аналитики считают, что слабость, вероятно, сохранится и в третьем квартале, что может сказаться на сфере услуг и привести к рецессии.

Замедление экономического роста в Европе — тренд последних лет. Для решения этой проблемы Европейский центральный банк проводит мягкую монетарную политику, пообещав даже возобновить программу количественного смягчения. При этом национальный регулятор Германии пока что никак не комментировал ситуацию. Официальные данные за второй квартал немецкого ЦБ обнародует 14 августа.

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