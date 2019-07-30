Шведская экономика внезапно упала

Экономика Швеции внезапно упала. По итогам второго квартала Статистическое управление Швеции отчиталось о падении ВВП королевства на 0,1 процента, что стало сюрпризом для экономистов и Риксбанка (Центральный банк Швеции). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Материалы по теме Нерезиновый союз Еврозоне прочат крах и развал. Почему все страны хотят в нее попасть

Эксперты ожидали от шведской экономики лучших результатов, консенсус-прогноз сводился к росту на 0,3 процента ВВП по итогам второго квартала. Шведский ЦБ ожидал, что в годовом выражении по итогам второго квартала экономика достигнет и вовсе роста в 1,8 процента ВВП, однако неожиданный спад теперь может отразиться на монетарной политике — регулятор задумал отказаться от повышения ставки.

Просадка экономики была вызвана уменьшением доли экспорта (0,3 процента) и импорта (0,5 процента), тогда как уровень потребления в домашних хозяйствах наоборот вырос (0,6 процента). По итогам первого квартала шведская экономика, наоборот, продемонстрировала темпы роста намного выше, чем от нее ожидали, тем не менее замедление во втором квартале внесет коррективы и в деятельность правительства, которое формирует бюджет, отталкиваясь от этих данных.

Слабые результаты второго квартала также отразились и на курсе национальной валюты — крона опустилась на 0,23 процента по отношению к единой европейской валюте — до 10,5976 крон за евро. Крупнейшие шведские банки также оказались весьма разочарованы статистикой.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!