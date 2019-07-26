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Экономика Северной Кореи ушла в штопор

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Северная Корея переживает самый серьезный за последние несколько десятилетий экономический спад. Это произошло на фоне международных санкций и череды засух, сообщает агентство Bloomberg. Пхеньян не публикует свои экономические данные, показатели высчитывает Сеул, основываясь на собственной информации.

По данным Центрального банка Южной Кореи, ВВП КНДР в 2018 году по сравнению с прошлым годом снизился на 4,1 процента. Спад продолжается второй год подряд, а новые данные стали худшими с 1997 года, когда ВВП рухнул на 6,5 процента. Тогда это привело к массовому голоду.

Санкции в отношении КНДР привели к тому, что в стране не хватает необходимой сельскохозяйственной техники. В стране ухудшается ситуация с продовольствием, в частности, в провинциях, на которые приходится половина производства всего риса, показатели сократились на 17 процентов. Производство в горнодобывающем секторе сократилось на 17,8 процента из-за санкций на экспорт угля и минералов. Сельскохозяйственная и рыбная промышленность сократилась на 1,8 процента в прошлом году — сильнее всего с 2010 года.

В середине июля Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил о массовом голоде в КНДР. Причиной критической ситуации стала засушливая погода: из-за нее собранный в стране урожай оказался в два раза меньше, чем планировалось. Информация о голоде подтверждается и государственными СМИ КНДР: они призывали граждан готовиться к тяжелому периоду.

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