Экономика
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Последние новости
В Киеве назвали срок урегулирования ситуации в Донбассе
Мужчина сорвал многомиллионный куш и скрыл победу от семьи
Поклонская рассказала о радикальных переменах в личной жизни
Российским школьникам предложили продлить летние каникулы ради заработка
Найдена мельчайшая квартира России
Ведущая экономика Европы решилась на крайние меры
Меган Маркл задумалась о возвращении в кино
Армения из принципа отказалась ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
В США объяснили проблему Су-47
Новости партнеров

Кризис заставил европейцев пересесть с машин на мотоциклы

Перейти в «Мою Ленту»

За первое полугодие 2019 года продажи новых автомобилей в Европе сократились на 3,1 процента. Вместе с тем вырос рынок новых мотоциклов и мопедов — на 9,1 процента. В прошлом году у мотоциклов также отмечался рост около десяти процентов, а автомобили застыли на месте, что позволяет говорить о сформированной тенденции, пишет Bloomberg.

Штефан Пирер, глава австрийской КТМ, крупнейшего в Европе производителя больших мотоциклов, заметил, что во многом динамика связана с тем, что молодые люди больше не увлечены автомобилями, а многие не могу позволить их себе.

Итальянский производитель скутеров и мопедов Vespa сообщил, что его общие продажи двухколесного транспорта выросли на 5,9 процента за полгода. BMW отчитался от росте в 7,3 процента с января по июль, хотя автомобили показали рост на 0,9 процента. Сильнее всего растут продажи электрических мотоциклов. За отчетный период они выросли на 77 процентов до 34 тысяч единиц. KTM собирается продать до конца года 65 тысяч электромотоциклов, а к 2021 году довести продажи до 100 тысяч в год.

В абсолютных цифрах превосходство продаж новых автомобилей в странах Евросоюза все равно значительное — 15,1 миллиона машин против одного миллиона мотоциклов и мопедов.

Ранее сообщалось, что экономика Германии, крупнейшая в ЕС, переживает спад. Причиной называют торговую войну США и Китая, что привело снижению спроса на китайском рынке, в первую очередь автомобильном. Во втором квартале 2019 года экспорт снизился на 1,3 процента, что стало худшим результатом за последние шесть лет. По итогам третьего квартала ожидается сокращение производства на 0,2 процента.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
While Carmakers Suffer, Motorcycles Are on a Roll in Europe
Германия оказалась на грани кризиса
Крупнейшей экономике Европы предрекли кризис
Назван самый популярный в России мотоцикл
Другие материалы рубрики
Экономика00:0128 августа

Вверх дном

Мировая экономика сходит с ума. Почему она больше не будет прежней?
06:28Сегодня

Ведущая экономика Европы решилась на крайние меры

05:20Сегодня

США захотели вернуть столетний долг Китая

21:2029 августа

МТС запустила первую пилотную зону 5G в Москве

Экономика00:0123 августа
Проект подводного железнодорожного тоннеля между Хельсинки и Таллином

Глубоко копнули

Финляндия и Эстония задумали свой мегапроект. Он на дне Балтийского моря
18:0229 августа

«Дочки» «Роснефти» нарастили поставки авиатоплива в России и за рубежом

10:1829 августа

Доллару придется побыть сильным

17:5529 августа

Десятую часть российской экономики предложили уничтожить

Экономика08:0023 августа

Нерест в обход бюджета

Как рыбный магнат Виталий Орлов уходил от партнеров и налогов
17:4929 августа

Работники Антипинского НПЗ получат зарплату к Дню нефтяника

18:0129 августа

На съезде «Лидеры энергетики» обсудили цифровую трансформацию отрасли

17:4129 августа

«Газпром» захотел еще полтриллиона рублей на мегапроект

Россия
В России дюжина приемных детей пожаловалась на морившую их голодом опекуншу
«Ребят посадят, а следователи получат медали»
Наркотики, обман и пытки: как горстку людей связали в запрещенную террористическую «Сеть»
В еще одной российской школе массово уволились учителя
Время страха
Самый страшный год в истории России: 15 лет назад страна столкнулась с небывалым террором
Зеленского упрекнули в постановке «дурацких задач» Раде
Врачи бросили умирающую роженицу в операционной и сбежали
Обычная операция, кровотечение и смерть: почему медики не спасли 24-летнюю россиянку
Россиянка до смерти избила шестимесячную дочь за капризы
Все материалы
Мир
Трамп назвал следующую область военных действий
«Я говорю о патриотизме и шпионю на Россию»
 
Трамп отменил поездку в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Девушку проверяют на «детекторе лжи»Горячий поцелуй
Египтяне проверяют лжецов каленым железом. Древний жестокий обычай жив до сих пор
Польшу осудили за отказ позвать Путина на годовщину Второй мировой войны
Сжигая кресты
Они закатывают вечеринки в честь Гитлера и мечтают о своей Америке: как живут нацисты США
В Йемене 300 человек попали под авиаудар ОАЭ
Все материалы
Бывший СССР
Депутат Рады неудачно выступил на украинском языке и рассмешил коллег
Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков (третий слева) и представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук (второй слева)Партия Зеленского получила абсолютную власть в Раде
Что успел сделать новый парламент Украины в первый день работы
Готовых к обмену украинцев собрали вместе
Кирилл ВышинскийУкраинский суд освободил Кирилла Вышинского
Обвинения не сняты, но российский журналист намерен доказать свою невиновность
Армения из принципа отказалась ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
«Они считают, что у них тоже получится»
Оппозиция готова взять власть в Абхазии. Как это изменит страну и ее отношения с Россией?
Парламент Украины согласился уволить кума Порошенко
Все материалы
Экономика
Кризис заставил европейцев пересесть с машин на мотоциклы
Вверх дном
Мировая экономика сходит с ума. Почему она больше не будет прежней?
Ведущая экономика Европы решилась на крайние меры
США захотели вернуть столетний долг Китая
Проект подводного железнодорожного тоннеля между Хельсинки и ТаллиномГлубоко копнули
Финляндия и Эстония задумали свой мегапроект. Он на дне Балтийского моря
МТС запустила первую пилотную зону 5G в Москве
Нерест в обход бюджета
Как рыбный магнат Виталий Орлов уходил от партнеров и налогов
Все материалы
Силовые структуры
Российский аферист загримировался под жертву и обманул банк на миллионы
«Вы у меня заедете надолго»
Полицейских обвиняют в изнасиловании девушки-подростка. Что известно об инциденте в Анапе
Российские полицейские начнут сотрудничать с коллегами из ОАЭ
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянин обвинил полицейских в пытках электрошокером из-за пяти тысяч рублей
Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе
Юная спортсменка заявила, что патрульные угрозами заставили ее заняться сексом
Осужденного за шпионаж украинского журналиста этапировали в Москву
Все материалы
Наука и техника
У российского Т-90С в Индии разорвало ствол
Николай Добровольский «Здесь будет город заложен»Потеряли берега
Как Петр I присоединил к России новые земли и почему их пришлось отдать
Названа опасность злоупотребления кофе
Куда уж больше!
Samsung выпустила огромный телефон за 90 тысяч рублей. Кому он нужен?
Робот Федор пожаловался на некомфортные условия на МКС
Роскосмос спасает «Союз МС-14» с роботом Федором
Космический корабль не смог пристыковаться к МКС с первого раза
Рассекречены документы об освобождении Бухареста от фашистов
Все материалы
Спорт
Сделанный своими руками подарок российскому хоккеисту нашли в мусоре
Тиэму Пукки«Он никчемный. Избавьтесь от него»
Над этим футболистом смеялись даже фанаты. Теперь он лучший бомбардир АПЛ
У бывшего тренера сборной Испании умерла девятилетняя дочь
Владимир Смирнов«Клинок вошел в мозг на 14 сантиметров»
Он был лучшим рапиристом СССР, но погиб в схватке с немцем
«Манчестер Юнайтед» избавился от самого высокооплачиваемого игрока АПЛ
US Open-2019. Серена Уильямс и Мария Шарапова«Она меня ненавидит»
Серена Уильямс разгромила Шарапову на US Open. Она побеждает россиянку уже 15 лет
«Спартак» остался без еврокубков
Все материалы
Культура
Кикабидзе назвал поездки в Россию отсутствием гордости
Не ври, Катрин
Вся правда о Денев и пьяная Луизиана: открылся Венецианский кинофестиваль
Умер актер из фильма «Невезучие»
Заходите на канал
Самые яркие кадры с красной дорожки Венецианского кинофестиваля
Наргиз обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева
«Протестная музыка по-своему хороша, но она не для меня»
Как 18-летний МС Сенечка делает самый добрый рэп в России
Названы любимые отечественные фильмы россиян
Все материалы
Интернет и СМИ
Обнаженная женщина-трансгендер в эфире телеканала разгневала зрителей
Голая неправда
Как фотограф открывает потусторонние миры с помощью обнаженных тел
Полиция заинтересовалась лежащим под поездом блогером
«От просмотра начинает тошнить»
Эта семья дружно рыгала и толстела на потеху публике. Телешоу превратило их жизнь в кошмар
Хозяин квартиры использовал в ссоре с арендатором Библию и позабавил соцсети
Кина не будет
Этот журнал влюбил в себя советскую молодежь, но оказался не нужен в России
Два странных знакомства в Tinder заставили парня навсегда удалить приложение
Все материалы
Ценности
Меган Маркл задумалась о возвращении в кино
Джон ДелореанТачка, деньги, наркота
Этот инженер создал легендарную машину, ставшую мечтой всей Америки. Его сгубили деньги
Женщина заменила шампунь дождем на три года и поделилась неожиданным результатом
«Матрица повсюду»
Этот культовый фильм навсегда изменил кино. Спустя 20 лет он перевернул мир моды
Джиджи Хадид в одних колготках попала на обложку модного журнала
«Почешите мне пятки»
Обжорство, мужские костюмы и бесконечный праздник: роскошная жизнь императрицы Елизаветы
Странные туфли с отделенным пальцем стали новым модным трендом
Все материалы
Путешествия
Туристка наступила на оголенный провод по пути с пляжа и погибла
«Что ты будешь есть, раз у тебя закончились деньги?»
Как россиянин добрался до Замбии и увидел счастье и смерть
Названы самые грязные кресла в самолете
Так, Блед
Человеческая рыбка, зловещие пещеры и гибаница. Зачем россиянам ехать в Словению?
Москвичей научат быть осознаннее
«Что делать, если встретим львов? Молиться!»
Как россиянин очутился в Ботсване и пережил встречу с самым опасным животным Африки
Раскрыта причина любви россиян к верхним полкам в поездах
Все материалы
Из жизни
Мужчина сорвал многомиллионный куш и скрыл победу от семьи
Ним Джини (справа) с Ирен«Это все так странно»
Что чувствуют люди, встретившие своих двойников в реальной жизни
Невиновная женщина отсидела 35 лет в тюрьме и стала мультимиллионершей
Дочь самурая
История наследницы древнего японского клана, которая перебралась в Россию
Девочка поиграла с котом и заразилась смертоносной бактерией
«Следы вели на Украину, в Мексику и Панаму»
Миллионер убил жену и попался, но сумел сбежать из-под носа полиции с чемоданом денег
Мужчина поймал поедающего местных зверей гигантского питона
Все материалы
Дюжина крутых универсалов Audi, которые нельзя не хотеть
Заряженным универсалам Audi исполнилась четверть века. Но лишь тем, что несут литеры RS
Он спас VW и вывел Audi в элиту. Умер Фердинанд Пиех
Главные проекты легендарного инженера и топ-менеджера
Всё о новом Mercedes-Benz GLE Coupe и его AMG-версии
Самые важные и интересные факты о самом большом купе-кроссовере из Штутгарта
Самые крутые машины московской полиции
Mercedes-AMG GLS 63 и другие поводы завидовать полицейским
Новая Hyundai Creta получила цифровую приборку
Названы 10 любимых седанов москвичей
Mazda отправит в ремонт российские CX-5
Все материалы
Дом
Найдена мельчайшая квартира России
«Берут за копейки»
Ради чего россияне скупают недвижимость в Донбассе
Квартиру Алибасова назвали кошмаром эпилептика
«Москва меня услышит»
Россиянка пять лет борется за право на жилье. Ее все игнорируют
У российского депутата отобрали взявшееся из ниоткуда жилье
Королевское ложе
Тут жили самые богатые люди Шотландии. Теперь этот замок можно купить
Подсчитаны шансы провинциалов купить московскую квартиру
Все материалы
Нацпроекты
«В первичном звене провал»
Путин назвал главные проблемы российской медицины и рассказал, как их исправить
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Курильщикам хотят урезать зарплату, лишить премий, а вместо курилок открыть уголки спорта
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
В Петербурге нашли способ улучшить госуправление
Региональные бизнесмены получили господдержку на десятки миллионов рублей
Все материалы