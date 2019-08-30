Кризис заставил европейцев пересесть с машин на мотоциклы

За первое полугодие 2019 года продажи новых автомобилей в Европе сократились на 3,1 процента. Вместе с тем вырос рынок новых мотоциклов и мопедов — на 9,1 процента. В прошлом году у мотоциклов также отмечался рост около десяти процентов, а автомобили застыли на месте, что позволяет говорить о сформированной тенденции, пишет Bloomberg.

Штефан Пирер, глава австрийской КТМ, крупнейшего в Европе производителя больших мотоциклов, заметил, что во многом динамика связана с тем, что молодые люди больше не увлечены автомобилями, а многие не могу позволить их себе.

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Итальянский производитель скутеров и мопедов Vespa сообщил, что его общие продажи двухколесного транспорта выросли на 5,9 процента за полгода. BMW отчитался от росте в 7,3 процента с января по июль, хотя автомобили показали рост на 0,9 процента. Сильнее всего растут продажи электрических мотоциклов. За отчетный период они выросли на 77 процентов до 34 тысяч единиц. KTM собирается продать до конца года 65 тысяч электромотоциклов, а к 2021 году довести продажи до 100 тысяч в год.

В абсолютных цифрах превосходство продаж новых автомобилей в странах Евросоюза все равно значительное — 15,1 миллиона машин против одного миллиона мотоциклов и мопедов.

Ранее сообщалось, что экономика Германии, крупнейшая в ЕС, переживает спад. Причиной называют торговую войну США и Китая, что привело снижению спроса на китайском рынке, в первую очередь автомобильном. Во втором квартале 2019 года экспорт снизился на 1,3 процента, что стало худшим результатом за последние шесть лет. По итогам третьего квартала ожидается сокращение производства на 0,2 процента.

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