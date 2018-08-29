Назван самый популярный в России мотоцикл

Японская компания Honda возглавила рейтинг производителей самых популярных у россиян мотоциклов по версии сервиса объявлений «Юла Авто». Копия имеется в распоряжении «Ленты.ру».

На мотоциклы Honda приходится 19 процентов продаж сегмента на «Юла Авто». На втором и третьем местах — российские марки «Иж» и «Урал» (15 и 11 процентов соответственно). В первую пятерку также вошли Yamaha и Suzuki (по 11 процентов).

Самым дорогим мотоциклом на российском рынке стал Harley-Davidson — 470 тысяч рублей. Кроме него в первой пятерке четыре японских бренда: Kawasaki (157 тысяч рублей), Yamaha (156,5 тысячи), Honda (156) и Suzuki (140).

«Самый дорогой мотоцикл, выставленный сейчас на продажу на сервисе объявлений — кастом-байк Orange County Choppers Captain America. Согласно описанию продавца, он создан в единственном экземпляре, а также был запечатлен в знаменитом американском фильме “Беспечный ездок”. Его продает москвич за 3 миллиона рублей», — говорится в исследовании «Юла Авто».

По данным сервиса, наибольший спрос на мотоциклы среди российских городов сохраняется в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.

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