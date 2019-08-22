Крупнейшей экономике Европы предрекли кризис

Экономика Германии, которая является крупнейшей среди стран Европы, движется к рецессии, уверены немецкие производители. Об этом сообщает Bloomberg.

Заказы на фабриках и в сервисных компаниях падают самыми быстрыми темпами за последние шесть лет, и теперь все больше компаний ожидают, что объем производства упадет, а не вырастет в течение следующих 12 месяцев. Это будет первое падение с 2014 года.

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Наиболее пессимистичная картина складывается в автомобильной промышленности. Она обусловлена, в частности, эскалацией напряженности в мировой торговле и снижением спроса в Китае. Занятость в обрабатывающей промышленности сократилась самыми быстрыми за семь лет темпами.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) уже начал закладывать основы для дополнительного стимулирования денежно-кредитной политики и, как ожидается, на следующем заседании через три недели снизит процентные ставки. В Германии правительство предприняло лишь предварительные шаги в направлении программы налогового стимулирования.

Ранее сообщалось, что инвесторы потеряли веру в экономические перспективы Германии. Крупнейшая экономика Европы сократилась во втором квартале этого года — сказывается замедление мирового роста и неопределенность из-за торговой войны США и Китая.

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