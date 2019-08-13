Экономика Германии не оправдала ожиданий

Инвесторы больше не верят в экономические перспективы Германии. Ожидания упали после публикации ежемесячного отчета Центра европейских экономических исследований (ZEW), пишет Bloomberg.

Данные отчета подтверждают опасения, что риск рецессии возрастает. Крупнейшая экономика Европы сократилась во втором квартале этого года — сказывается замедление мирового роста и неопределенность из-за торговой войны США и Китая.

Индекс экономических настроений ZEW демонстрирует, что ожидания упали до самого низкого уровня с 2011 года. Результаты даже хуже самого пессимистичного прогноза в опросе Bloomberg.

Немецкие акции продолжили падение после публикации отчета ZEW. В нем много разочаровывающих фактов относительно экономики Германии. Вместе с торговыми опасениями и ожиданиями большей поддержки со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ) доходность облигаций стала отрицательной, что является рекордным показателем.

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«Недавняя эскалация торгового спора между США и Китаем, риск конкурентной девальвации (валютной войны) и повышенная вероятность того, что сделка по Brexit не состоится, оказывают дополнительное давление на и без того слабый экономический рост. Это, скорее всего, создаст дополнительную нагрузку на развитие немецкого экспорта и промышленного производства», — заявил президент ZEW Ахим Вамбах.

Крупные компании рынка, включая производителя шин Continental, авиакомпанию Lufthansa и автомобилестроительный концерн Daimler, уже пересмотрели свои прогнозы и предупредили, что ситуация в дальнейшем может ухудшиться.

Ожидания, что экономика Германии увеличится всего на 0,6 процента, вылились в призывы к дополнительному бюджетному стимулированию. Пока что правительство реагирует неохотно, хотя канцлер Ангела Меркель заявила, что она всегда выступала за сбалансированный бюджет.

В ЕЦБ сказали, что готовы предоставить еще больше финансовой помощи для поддержки экономики Еврозоны. Объявление о снижении процентных ставок и покупке активов может быть сделано уже в сентябре.

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