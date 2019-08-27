Германия оказалась на грани кризиса

Падение объемов экспорта из-за глобальной торговой войны негативно сказалось на экономике Германии, пишет Bloomberg. Отдельные показатели опустились до рекордно низкого уровня за последние шесть лет.

По данным издания, больше всего просели поставки товаров за границу — они снизились на 1,3 процента за второй квартал, что стало худшим результатом с 2013 года. Это в свою очередь повлекло за собой ухудшение других основных показателей: ВВП, торгового баланса (разности между экспортом и импортом), общего объема производства. Последний показатель упал на 0,1 процента за квартал, причем снижение произошло второй раз за последний год.

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Среди основных причин экономисты называют потрясения в мировой торговле. Торговая война затрагивает не только США и Китай — недавно американский президент Дональд Трамп заявил, что Евросоюз «еще хуже Китая», и пригрозил ввести повышенные пошлины на ввоз автомобилей из стран блока.

На этом фоне немецкий бизнес усилил давление на канцлера Ангелу Меркель. В результате она вынуждена была призвать Вашингтон к переговорам.

При этом по итогам первой половины 2019 года Германия сохранила профицит бюджета на уровне 17,7 миллиарда евро. Профицит торгового баланса равнялся 45,3 миллиарда евро, или 2,7 процента ВВП.

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