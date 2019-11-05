Германия вложит миллиарды евро в будущее электрокаров

Германия к 2035 году вложит 3,5 миллиарда евро в строительство зарядных станций для электромобилей. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, пишет Reuters.

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По ее словам, к 2030 году в Германии должно появиться 20 миллионов зарядных станций. Меркель призвала автопроизводителей и коммунальные предприятия способствовать созданию этой инфраструктуры в стране.

Германское правительство планирует, что к 2030 году на дорогах будет 10 миллионов электромобилей. Такая цель является частью стратегии страны, в рамках которой Германия стремится догнать американский и китайский автопромы, в настоящее время являющиеся мировыми лидерами в области электрокаров.

Заявление Меркель сделала в ходе выступления на заводе Volkswagen в Цвиккау, где запускается производство электромобиля ID.3 стоимостью 30 тысяч евро. По словам канцлера, предприятие является опорой нынешнего немецкого автопрома и его будущего.

Ранее стало известно, что в Германии запустили первый «электрифицированный» участок трассы, на котором фуры с электрическими или гибридными двигателями могут подзарядиться прямо во время движения. Это осуществляется с помощью контактной электросети, протянувшейся над дорожным полотном.

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