Porsche показал конкурента Tesla

Porsche представила свой первый полностью электрический автомобиль — Taycan. В компании полагают, что модель станет конкурентом Tesla, сообщает Bloomberg.

Седан укомплектован двумя электромоторами и представлен в двух топовых модификациях — Turbo и Turbo S. Мощность последнего составляет 761 лошадиную силу, а до 100 километров в час электрокар может разогнаться за 2,8 секунды.

Суммарная мощность двигателей версии Turbo составляет 680 лошадиных сил. Максимальная скорость обеих модификаций — 260 километров в час, запас хода — 450 километров. Новый Porsche доступен для заказа в России: он обойдется минимум в 10,6 миллиона рублей.

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В среду, 4 сентября, был представлен другой автомобиль с электродвигателем. Речь идет о гибридной модификации Lamborghini Sian. Автомобиль собран на базе Aventador. Под капотом у нее 6,5-литровый атмосферный двигатель V12 и 48-вольтовый электромотор, совокупная мощность превышает 800 лошадиных сил. Машина может развить максимальную скорость в 350 километров в час. Суперкары выпущены тиражом 63 экземпляра, все автомобили были раскуплены до премьерного показа.

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