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Volkswagen объявил войну Tesla

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Volkswagen ID.3

Volkswagen начал принимать в Европе заказы на свой первый массовый электромобиль, получивший наименование ID.3. Об этом пишет Bloomberg.

Немецкий концерн взял на вооружение маркетинговую тактику компании Tesla и начал принимать предоплату в размере 1000 евро еще до начала производства. Планируется, что новый электрокар будет стоит не менее 30 тысяч евро.

Полноценная мировая премьера ID.3 состоится в сентябре, массовую сборку планируется начать в конце этого года, а первые поставки начнутся в середине 2020 года.

Начальник отдела продаж Volkswagen Юрген Штакманн заявил, что «это машина, которая превзойдет будущее и всех наших конкурентов». Компания планирует реализовать более миллиона электромобилей к 2025 году.

Предзаказ открыт для потребителей в 29 странах Европы. В качестве основных рынков сбыта в Volkswagen называют Германию, Норвегию и Нидерланды.

Отмечается, что одновременно с новостями о начале продаж ID.3 Tesla разослала электронное письмо потенциальным немецким клиентам, отметив, что у их моделей S и Model X лучший ассортимент электромобилей в серийном производстве.

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