Tesla захотели засудить за неисправный автопилот после смертельной аварии

Семья инженера компании Apple подала в суд на производителя электромобилей Tesla после его гибели в дорожной аварии. Инцидент произошел, когда машина двигалась на автопилоте, пишет газета The Independent.

Авария произошла в марте 2018 года в Калифорнии. 38-летний Уолтер Хуан находился за рулем своей Tesla Model X SUV, когда та на скорости 115 километров в час врезалась в защитный барьер на трассе. В результате аварии водитель погиб. В своем заявлении семья обвинила в его гибели ошибку системы автопилота.

«Миссис Хуан потеряла мужа, двое детей остались без отца, потому что Tesla тестировала свою систему автопилота на реальных водителях... Семья Хуан хочет сделать так, чтобы подобная трагедия не случилась в другими водителями Tesla или прочих полуавтономных транспортных средств», — говорится в сообщении.

Семья утверждает, что в ходе рекламной кампании производителя электрокаров Уолтер Хуан был введен в заблуждение о реальных возможностях автомобилей Tesla и имел завышенные ожидания. В свои иске семья Хуан обвиняет Tesla в плохом дизайне продукта, а также умышленном искажении информации о возможностях автомобиля.

«Навигационная система Tesla в автомобиле мистера Хуана неправильно распознала полосы на проезжей части, не смогла определить разделительную линию и вместо того, чтобы затормозить, разогнала автомобиль», — говорится в заявлении семьи.

В Tesla иск семьи Хуан комментировать отказались.

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