Маск назвал вероятность возгорания своих автомобилей

Основатель компании Tesla Илон Маск заявил на своей странице в Twitter, что риск возгорания его электромобилей на 500 процентов ниже, чем у машин внутреннего сгорания, но об этом никто не вспоминает.

«Более миллиона двигателей внутреннего сгорания (именно так) ежегодно загорается, тысячи людей погибают, но одно возгорание Tesla, в котором никто не пострадал, становится сенсацией. К чему двойные стандарты? Вот в чем вопрос», — так Маск прокомментировал недавний случай с загоревшимся электромобилем.

Несколько дней назад электромобиль Tesla внезапно вспыхнул на подземной парковке в Шанхае, Китай. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения, было опубликовано в Twitter и разошлось в новостях.

На ролике запечатлено, как из-под белого припаркованного автомобиля Tesla Model S начинает идти дым, а через несколько секунд машина воспламеняется. Сообщалось, что на место происшествия сразу же выехали технические специалисты Tesla. В инциденте никто не пострадал.

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