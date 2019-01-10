Маск помирит США и Китай в торговой войне

Новый завод производителя электроавтомобилей Tesla в Шанхае станет залогом хороших отношений между США и Китаем, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, слова которого приводятся на сайте правительства.

«Мы надеемся, что Tesla станет участником дальнейшего продвижения политики реформ и открытости КНР, а также выступит стимулом стабильного развития китайско-американских отношений», — сказал Кэцян на встрече с основателем и крупнейшим акционером Tesla Илоном Маском.

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О начале строительства завода Tesla в Шанхае стало известно в начале января. Предприятие станет первым в своей отрасли, которое будет полностью принадлежать иностранным инвесторам. До сих пор зарубежный бизнес при выходе на китайский рынок обязан был создавать совместные предприятия с местными компаниями и предоставлять им доступ к своим технологиям, что нередко приводило к обвинениям в адрес Пекина в краже интеллектуальной собственности. Это стало одной из причин введения пошлин на китайские товары в США и начала торговой войны между двумя странами.

В сообщении китайского Госсовета также говорится, что Кэцян и Маск «провели углубленный обмен мнениями по развитию автомобильной промышленности на новых источниках энергии», обсудили сотрудничество в сфере инноваций, науки и техники. Совладелец Tesla, в свою очередь, рассказал о «впечатляющих темпах роста и эффективности работы в Китае».

В 2018 году в результате скандала с выкупом акций Tesla Маск лишился должности председателя совета директоров компании и сохранил за собой только пост гендиректора. В его владении остается 19,7 процента акций компаний, что делает его крупнейшим собственником.

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