Илон Маск похвалил российские космические технологии

Основатель компании SpaceX Илон Маск назвал великолепной конструкцию двигателя РД-180, патент на который принадлежит российскому НПО «Энергомаш». Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Стыдно, что Boeing и Lockheed Martin приходится использовать российский двигатель на Atlas, хотя конструкция этого двигателя великолепна», — указал Маск

Жидкостный ракетный двигатель РД-180 установлен на двухступенчатой ракете-носителе Atlas 5 компании ULA (United Launch Alliance). В конце сентября стало известно, что с 2020 года РД-180 на американских ракетах будет заменен на двигатель BE-4 компании Blue Origin.

Ранее генеральный директор «Энергомаша» Игорь Арбузов говорил, что в рамках подписанного на 2020 год контракта Россия поставит США шесть РД-180. По его словам, устройство сертифицировано НАСА для использования в пилотируемых миссиях.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!