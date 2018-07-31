США сертифицировали РД-180 для пилотируемых полетов

Производимый Россией для США ракетный двигатель РД-180 сертифицирован НАСА для использования в пилотируемых миссиях, сообщил РИА Новости генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов.

Материалы по теме Энергохлам Россия тратит миллиарды на ракетные двигатели. Они устарели и никому не нужны

«Выдано заключение, что наша система обеспечивает выполнение требований для проведения пилотируемых миссий», — рассказал руководитель.

Он отметил, что «Энергомаш» поставит в США еще шесть двигателей РД-180. «Мы подписали контракт уже на 2020 год, в рамках которого поставим нашим партнерам еще шесть двигателей РД-180», — сказал Арбузов.

Один РД-180 устанавливается на первую ступень тяжелой ракеты Atlas 5 компании ULA (United Launch Alliance). На ней должен отправляться к МКС американский пилотируемый корабль Starliner компании Boeing. Беспилотный испытательный полет запланирован на 2018 год, пилотируемое испытание — на 2019 год.

«В соответствии с текущими планами первый полет Atlas 5 с кораблем Starliner и экипажем на борту должен состояться в феврале 2019 года, а в ноябре нынешнего года должен быть проведен тестовый беспилотный старт», — сказал Арбузов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!