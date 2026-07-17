Названы шансы сборной России по футболу выиграть чемпионат мира 2030 года

Шансы сборной России по футболу выиграть чемпионат мира 2030 года оценили в 1 процент

Букмекеры назвали шансы сборной России по футболу выиграть чемпионат мира 2030 года. Об этом сообщает Sports.

Аналитики оценили шансы отечественной команды коэффициентом 100,00, что соответствует вероятности около 1 процента. Россия при этом вошла в список претендентов на титул, хотя с осени 2021 года не проводит официальных матчей. Отмечается, что в числе фаворитов чемпионата мира-2030 букмекеры называют сборные Франции, Англии и Испании.

Ранее издание The Telegraph сообщило, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не планируют допускать российские клубы и сборные до международных соревнований в ближайшее время. Отмечалось, что более двух десятков национальных футбольных ассоциаций готовы бойкотировать матчи с россиянами.

Из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА сборная России пропустила несколько крупных международных турниров. Команда отстранена с весны 2022 года.