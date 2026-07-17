Российские войска «Геранями» ударили по сухогрузам на Украине

Минобороны: ВС России «Геранями» ударили по сухогрузам в порту Николаева

Вооруженные силы (ВС) России ударили по сухогрузам в порту города Николаев на Украине. Об этом в Telegram-канале сообщило Минобороны РФ.

Для атаки задействовали беспилотные летательные аппараты «Герань-4 сикер». В результате ударов были поражены три грузовых судна, которые Киев использовал для доставки грузов в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Каких-либо других подробностей об атаке в оборонном ведомстве не привели.

Ранее 17 июля стало известно, что ВС России ударили по сухогрузам в портах Одессы и Николаева. Помимо того, в одесском порту повреждения получили резервуары с горюче-смазочными материалами.