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19:30, 17 июля 2026Россия

Российские войска «Геранями» ударили по сухогрузам на Украине

Минобороны: ВС России «Геранями» ударили по сухогрузам в порту Николаева
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ударили по сухогрузам в порту города Николаев на Украине. Об этом в Telegram-канале сообщило Минобороны РФ.

Для атаки задействовали беспилотные летательные аппараты «Герань-4 сикер». В результате ударов были поражены три грузовых судна, которые Киев использовал для доставки грузов в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Каких-либо других подробностей об атаке в оборонном ведомстве не привели.

Ранее 17 июля стало известно, что ВС России ударили по сухогрузам в портах Одессы и Николаева. Помимо того, в одесском порту повреждения получили резервуары с горюче-смазочными материалами.

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