Названы способы быстрее закрыть ипотеку

«Девелопмент-Юг»: 47 % россиян используют премии для досрочного погашения ипотеки

Почти половина россиян готовы тратить нерегулярный доход на досрочное погашение ипотеки. Об этом говорится в исследовании компании «Девелопмент-Юг», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

47 процентов респондентов заявили, что тратят все премии на закрытие ипотеки. 43 процента вместо этого предпочитают ежемесячно вносить небольшие суммы сверх обязательного платежа, а 39 процентов используют имущественный налоговый вычет для сокращения срока кредита.

Еще 33 процента рассчитывает погасить кредит быстрее с помощью налогового вычета, 27 процентов ищут для этой цели подработку, 19 процентов используют доход со сдачи недвижимости в аренду. 18 процентов готовы направить на кредит материнский капитал, 17 процентов рассматривают возможность рефинансирования при снижении ставок, а 11 процентов — продажу другой недвижимости. 9 процентов не против продать автомобиль, 8 процентов — использовать наследство, а 7 процентов — вложить доход от инвестиций.

При этом 15 процентов респондентов сообщили, что не планируют закрывать ипотеку раньше срока.

Ранее стало известно, что около 49 процентов россиян начинают экономить на досуге и походах в рестораны после покупки квартиры в ипотеку.