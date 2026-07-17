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17:23, 17 июля 2026Экономика

Россияне перестали есть и развлекаться после покупки квартиры

«Девелопмент-Юг»: 49 % россиян экономят на ресторанах и досуге после оформления ипотеки
Александра Качан (Редактор)

Фото: Unsplash

Почти половина россиян (49 процентов) начинают экономить на походах в рестораны и досуге после покупки квартиры в ипотеку. Об этом говорится в исследования компании «Девелопмент-Юг», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Еще 44 процента респондентов стали реже путешествовать, а 38 процентов начали экономить на покупке одежды и обуви. 34 процентам заемщиков приходится реже заказывать готовую еду, 28 процентам — ездить на такси, 26 процентов отложили обновление бытовой техники и электроники, а 21 процент пересмотрели расходы на цифровые подписки и онлайн-сервисы. Только 17 процентов опрошенных заявили, что покупка жилья не повлияла на их повседневные траты.

При этом большинство респондентов рассчитывают перестать экономить через один-два года после оформления ипотеки, когда семейный бюджет приспособится к новым обязательствам. Заемщики считают схему с временной экономией выгодной, так как хотели бы вносить более крупные суммы по ипотечному займу в первую пару лет, чтобы снизить размер платежа или срок кредита.

Ранее сообщалось, что с октября 2026 года платеж по семейной ипотеке для семей с одним ребенком может увеличиться в два раза, примерно до 72 тысяч рублей в месяц.

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