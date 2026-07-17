Популярный российский блогер попал в ДТП за рубежом и заплатил сотни тысяч рублей

Блогер Андрей Кокошка рассказал, что попал в ДТП на Bentley за рубежом

Популярный российский блогер Андрей Кокошка рассказал, что попал в ДТП за рубежом и заплатил пострадавшему сотни тысяч рублей. Историей он поделился в эфире шоу «Поколения», запись которого доступна на YouTube.

«В одной стране я арендовал Bentley, чтобы хоть раз в жизни поездить на дорогой машине. [Это был] кабриолет. (...) Я ехал в пробке, [было] очень скучно. Закинул ногу и случайно нажал на кнопку, и открылся багажник», — вспомнил Кокошка.

Возлюбленная блогера открыла дверь, чтобы выйти из автомобиля и закрыть багажник, и в этот момент курьер на мотоцикле на полной скорости врезался в эту дверь, перелетел через нее и упал на асфальт. Кокошка выскочил из машины и бросился к пострадавшему — тот громко кричал от боли.

Блогер шепотом попросил курьера никому не жаловаться на него и пообещал ему много денег. В итоге, по словам Кокошки, он заплатил пострадавшему три тысячи долларов (примерно 235 тысяч рублей по текущему курсу).

«Я его спросил: "Сколько ты зарабатываешь?" И он сказал: "300 долларов в месяц (23,5 тысячи рублей — прим. «Ленты.ру»)". То есть я ему дал год зарплаты», — заявил блогер. Он добавил, что курьер потом еще месяц писал ему в мессенджере и благодарил за деньги.

Ранее сообщалось, что блогерша Энди Кикнадзе попала в ДТП в Москве. Водитель автомобиля BMW, в котором она находилась, не справился с управлением и врезался в столб.