Власти США нашли способ приструнить Илона Маска

Илон Маск заключил новое соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), сообщает Reuters. Оно касается правил ведения личного Twitter предпринимателя.

Маск обязался согласовывать с профессиональными юристами все твиты, которые могут касаться его компании по производству электромобилей Tesla, ее финансового состояния, готовящихся сделок и кадровых перестановок.

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Теперь сделку должен утвердить суд. На фоне сообщений о соглашении акции Tesla подорожали на 1,4 процента — до 238,5 доллара за штуку.

В прошлом году SEC обвинила Маска в попытке манипулировать акциями Tesla и фондовым рынком после того, как бизнесмен разместил твит о намерении выкупить акции компании по 420 долларов за штуку и вывести ее с биржевых торгов. После этого Маску пришлось заключить сделку с регулятором, по условиям которой он заплатил штраф в 20 миллионов долларов и покинул один из двух постов в компании — генерального директора.

После этого, в феврале, Маск опубликовал новый твит, в котором рассказал, что Tesla собирается произвести за год около 500 тысяч электромобилей. Впоследствии выяснилось, что эти цифры не соответствуют производственному графику компании.

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