В Европе сменился главный любитель электрокаров — на первое место по продажам электромобилей вышла Германия, опередив многолетнего лидера — Норвегию, пишет Bloomberg.

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К ноябрю 2019 года в Германии было зарегистрировано 57 533 новых электрокаров, а в Норвегии — 56 893, свидетельствуют данные департаментов транспорта обеих стран. Норвегия лидировала по продажам электромобилей среди европейских стран с 2010 года, то есть с момента, когда дебютировал Nissan Leaf — первый массовый электрический автомобиль.

Смена лидера в рейтинге произошла на фоне разворота таких немецких автогигантов, как Volkswagen, BMW и Daimler, к сегменту электромобилей в попытке догнать американский и китайский автопромы. Кроме того, над популяризацией экологичного транспорта работают германские власти.

Так, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что к 2030 году на дорогах страны будет 10 миллионов электромобилей и 20 миллионов зарядных станций, а к 2035 году страна вложит в инфраструктуру для электрокаров 3,5 миллиарда евро.

Эксперты объясняют, что Норвегия не могла бы бесконечно лидировать в Европе по уровню спроса на электрокары. Одной из главных причин является ограниченный человеческий ресурс — население королевства составляет всего 6,4 процента населения Германии. В целом же в Европе в третьем квартале 2019 года среди зарегистрированных автомобилей доля электрокаров составила всего 3,1 процента.

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