На Украине анонсировали дату вторжения в Крым. Бывший депутат Верховной Рады Рефат Чубаров сообщил в интервью украинскому Пятому каналу, что крымские татары 2 мая пересекут границу с полуостровом на пункте пропуска «Чонгар».

Чубаров отметил, что в пешем марше на Крымский полуостров с территории Украины в первых рядах будут идти представители возглавляемой им запрещенной в России организации «Меджлис крымскотатарского народа». Также с ними пойдут на полуостров народные депутаты и некие «западные партнеры». Экс-депутат не исключил силовой сценарий событий.

Чубаров заявил, что у международных организаций, которые осуждают «аннексию Крыма», будет возможность подтвердить свои слова действиями. По его мнению, Россия выжимает крымских татар с полуострова, угрожая их существованию.

6 декабря стало известно, что Чубаров готовит пеший марш на Крымский полуостров с территории Украины. Акция получила название «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства». Чубаров сообщал, что в ней примут участие граждане разных стран, а меджлис подготовит обращение к иностранным государствам, судьям Международного суда ООН, депутатам Европарламента и участникам других структур. Экс-депутат объяснил, что целью акции является привлечение внимания к проблемам крымских татар.

В России эту акцию назвали провокацией. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что крымчанам нечего бояться, поскольку граница надежно охраняется.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.

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