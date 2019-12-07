Украинский марш на Крым назвали провокацией

Сообщения об организации украинского марша в Крым являются «очередной провокацией». Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, попытки такого действия ни к чему не приведут, поскольку, кроме организатора Рефата Чубарова (лидера запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа) и нескольких десятков человек, на марш никто не пойдет.

Джабаров также заявил, что крымчанам «нечего волноваться», так как граница России охраняется пограничными войсками, и те окажутся на пути следования марша. «Нужно спокойно реагировать», — резюмировал он.